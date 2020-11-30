Байден подвернул лодыжку, его осматривают врачи

Избранный президент США Джозеф Байден в субботу подвернул лодыжку и находится под наблюдением врачей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Как отмечается, Байден оступился, когда играл с собакой, и "повредил лодыжку". Медики осматривают его "в целях предосторожности".