Байден подвернул лодыжку, его осматривают врачи
Избранный президент США Джозеф Байден в субботу подвернул лодыжку и находится под наблюдением врачей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал CNN.
Как отмечается, Байден оступился, когда играл с собакой, и "повредил лодыжку". Медики осматривают его "в целях предосторожности".
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