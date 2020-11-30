Советник Трампа посетит Саудовскую Аравию и Катар для примирения двух стран

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время отправится в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы примирить Доху с другими столицами государств Персидского залива. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению американской стороны, урегулирование вернуло бы в регион ощущение стабильности и стало бы одним из достижений нынешней американской администрации перед сменой президента 20 января. В материале отмечается, что США поддерживают тесные связи как с Катаром, так и с его противниками, но предыдущие попытки администрации помирить стороны не увенчались успехом.

Кушнер встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В состав делегации США также войдут спецпредставитель на международных переговорах Ави Берковиц и бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук, который будет участвовать на личных началах. В статье обращается внимание на то, что поездка состоится вскоре после убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Кушнер заинтересован в том, чтобы подтвердить достигнутые ранее договоренности о разрешении на использование израильскими самолетами саудовского воздушного пространства.