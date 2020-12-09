Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу о санкциях против Турции по С-400

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила инициативу об обязательном введении санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Эта инициатива входит в законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не позднее чем через 30 дней после выступления в силу этого закона, президент [США] должен ввести пять или более из ограничительных мер, указанных в разделе 235 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400", - говорится в поддержанном законодателями проекте бюджете. Вскоре его, как ожидается, рассмотрит Сенат Конгресса США.

В случае утверждения инициативы верхней палатой американского законодательного органа она поступит на подпись президенту. В свою очередь нынешний глава вашингтонской администрации Дональд Трамп ранее подвергал критике ряд пунктов этого документа и обещал наложить вето на законопроект.