Возле кафедрального собора в Нью-Йорке произошла стрельба

Полиция застрелила неизвестного, открывшего в воскресенье стрельбу в конце выступления хора в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Человек открыл стрельбу, полиция отреагировала. Этот человек был застрелен, он мертв", - информировали в пресс-службе полиции. На месте происшествия обнаружено "множество единиц огнестрельного оружия". Тело стрелявшего доставлено в больницу Сент-Люка.

​​​​Руководитель городского департамента полиции Дермот Ши сообщил, что стрелок не успел никого убить или ранить.

"Милостью божьей никто не попал под пулю", - отметил он, трансляция пресс-конференции велась в Twitter городской полиции. Шеф отрицательно ответил на вопрос, имеется ли предварительная версия о мотивах стрелявшего. "У этого человека могло быть криминальное прошлое, это должна установить дактилоскопическая экспертиза. До этого мы не будем раскрывать его имя", - сказал шеф городской полиции.

На месте преступления обнаружены два полуавтоматических пистолета и сумка. Внутри сумки находились емкость с бензином, веревка, провода, несколько ножей и библия. Полицейские, оперативно подоспевшие на место ЧП, сделали 15 выстрелов. Мужчина умер от огнестрельного ранения в голову.

Пресс-служба собора также уточнила, что никто из собравшихся на службу не пострадал. "Мы благодарим тех, кто пришел на помощь первым и оперативно отреагировал на стрельбу у выхода <...> Мы благодарны отсутствию данных о ранениях у собравшихся", - говорится в сообщении, размещенном на сайте храма.

ЧП произошло около 16:00 по времени восточного побережья США на пересечении 112-й улицы и Амстердам-авеню Манхэттена. Как сообщил член городского совета Марк Левайн, некий мужчина стрелял беспорядочно в воздух в присутствии "примерно 400 человек". "Человек, который был не в себе, вскарабкался на строительные леса внутри собора во время рождественской службы около 16:00. Он начал беспорядочно стрелять в воздух", - написал Левайн в своем Twitter.

По словам члена городского совета, стрелявший "кричал, что хочет, чтобы его убили". Шеф полиции на пресс-конференции подтвердил эту информацию.