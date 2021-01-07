Часть протестующих покидают ступени здания Конгресса США

Часть сторонников действующего президента США Дональда Трампа начинают покидать ступени Конгресса США. Об этом в среду сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его кадрам, многие протестующие уходят от здания Капитолия, при этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится.

Также телеканал NBC распространил кадры покидающих здание Конгресса людей. На данный момент неизвестно, сколько протестующих все еще находится в помещении.