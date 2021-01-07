Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
Сотрудники полиции оттеснили протестующих со ступеней Конгресса США. Об этом в среду сообщил телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На распространенных им кадрах видно, как полицейские просят протестующих спуститься со ступеней вниз. Сторонники действующего президента Дональда Трампа подчиняются их требованиям. Судя по кадрам, у многих полицейских в руках автоматическое оружие. На них надета спецзащита.
Как передает NBC, к зданию Конгресса прибыла бронированная спецтехника.
Рядом с Капитолием сейчас ситуация в целом достаточно спокойная. Протестующие не ведут себя агрессивно, многие из них начинают расходиться.
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