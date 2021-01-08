ФБР и полиция Вашингтона вместе расследуют смерть полицейского Капитолия

Расследование обстоятельств нападения на одного из сотрудников полиции Капитолия США, впоследствии умершего от полученных ранений, будут вести не только полицейские Вашингтона, но и федеральные власти. Об этом объявил в пятницу исполняющий обязанности министра юстиции - генерального прокурора США Джеффри Розен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФБР и управление полиции Вашингтона будут совместно расследовать данное дело. Министерство юстиции не пожалеет ресурсов на проведение этого разбирательства и привлечение виновных к ответственности", - говорится в письменном заявлении Розена. ФБР входит в структуру Минюста США.

О смерти своего сотрудника, пострадавшего ранее на этой неделе, сообщила в четверг вечером полиция Капитолия, являющаяся независимым федеральным правоохранительным ведомством. Речь идет о полицейском по имени Брайан Сикник. Он "был ранен, вступив в физический контакт с протестующими", отметила полиция Капитолия.

В среду сторонники действующего главы американской администрации Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии США.