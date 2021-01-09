Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали на постоянной основе
Администрация социальной сети Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа, поскольку опасается того, что он может попытаться спровоцировать насилие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении администрации сети.
В нем отмечается, что "действие учетной записи приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию". Решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних сообщений" американского лидера. В настоящее время доступа к аккаунту Трампа нет.
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