Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали на постоянной основе

Администрация социальной сети Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа, поскольку опасается того, что он может попытаться спровоцировать насилие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении администрации сети.

В нем отмечается, что "действие учетной записи приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию". Решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних сообщений" американского лидера. В настоящее время доступа к аккаунту Трампа нет.