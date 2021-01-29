Пентагон собирается вакцинировать заключенных спецтюрьмы Гуантанамо

Пентагон намерен на следующей неделе привить от коронавируса 40 заключенных спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Адвокаты пяти обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года получили уведомление от федерального прокурора Клейтона Триветта. По словам представителя юстиции, некий чиновник военного ведомства "подписал меморандум, разрешающий доставку вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 для заключенных".

При этом вакцинация будет проходить на добровольной основе. "Однако из-за отсутствия прививок федеральным прокурорам трудно продолжать слушания по делам о военных преступлениях", - отмечает телеканал.

Вместе с тем военнослужащие и медработники базы начали получать препарат от коронавируса 8 января.

Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года администрацией Буша был издан ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.