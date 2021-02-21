ФРС сообщила о риске банкротства американских компаний

Федеральная резервная система (ФРС) США предупредила, что риски банкротств американских компаний остаются значительными, даже если экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

У ФРС вызывает большую обеспокоенности высокая закредитованность крупного и малого бизнеса. Не помогут улучшить ситуацию и большие остатки денежных средств на счетах предприятий, и низкие процентные ставки, и возобновление экономического роста.

Как считает глава ФРС Джерома Пауэлла, американскому рынку понадобится много лет, чтобы восстановиться и вернуться к допандемийным показателям.

Ранее стало известно, что ВВП США в 2020 году рекордно упал с 1946 года на 3,5%, гласят данные бюро экономического анализа Минторга США. В министерстве также отметили, что это первое снижение американской экономики за год с 2009 года, когда показатель уменьшился на 2,5%.