Постпред США заявила о готовности вернуться к ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты в отношениях с Ираном ищут возможности побудить его к выполнению условий ядерной сделки и сами готовы вернуться к соглашению. Об этом заявила в понедельник на брифинге новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ищем возможности подтолкнуть Иран вернуться к выполнению обязательств, - сказала она. - Если они примут это решение, мы готовы тоже присоединиться к сделке вновь".

"Мы были разочарованы решением Ирана приостановить выполнение дополнительного протокола и мер прозрачности, - продолжила она, комментируя решение Тегерана прекратить доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. - Мы считаем, что это была упущенная возможность. Надеемся, они пересмотрят свое решение".