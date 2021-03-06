Пентагон оценивает запрос о продлении срока пребывания нацгвардейцев в Вашингтоне

США 6 марта 2021 04:25 (UTC+04:00)
Пентагон оценивает запрос о продлении срока пребывания нацгвардейцев в Вашингтоне

Пентагон оценивает поступивший от полиции Капитолия запрос о продлении срока пребывания бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы получили официальный запрос от полиции Капитолия о продолжении оказания Национальной гвардией помощи [в обеспечении безопасности] комплекса Капитолия. Этот запрос требует продления [срока присутствия] ряда служащих еще на пару месяцев. Мы оцениваем этот запрос сейчас, как мы делаем со всеми остальными [запросами]. <...> Я не буду забегать вперед этого процесса", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что полиция Капитолия запросила Пентагон о продлении охраны территории Конгресса Национальной гвардией на два месяца. Срок пребывания военнослужащих, которые были развернуты после беспорядков, произошедших в Вашингтоне в начале января, истекает 12 марта.

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