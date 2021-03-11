Сенат США утвердил нового министра юстиции
Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры Меррика Гарленда на должность нового министра юстиции - генерального прокурора страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Гарленд в ближайшее время будет приведен к присяге.
В 2016 году 44-й американский президент демократ Барак Обама выдвигал кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда США. Однако контролируемый в то время республиканцами Сенат фактически блокировал данное кадровое назначение по внутриполитическим соображениям, до слушаний и голосования по кандидатуре Гарленда дело тогда не дошло.
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