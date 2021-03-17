Семь человек погибли в результате атак на массажные салоны в США

По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали во вторник в результате нескольких нападений с огнестрельным оружием в Атланте (штат Джорджия) и его пригороде. Об этом сообщил онлайн-портал AJC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, первый инцидент произошел в массажном салоне в округе Чероки близ Атланты, где неизвестный открыл огонь и скрылся, погибли три человека, двое получили ранения. Менее чем через час выстрелы прозвучали в двух находящихся рядом массажных салонах на севере Атланты, в результате этих нападений погибли еще четыре человека. Полиция оцепила несколько дорог, однако пока не был задержан ни один подозреваемый.

Отмечается, что во всех салонах большинство сотрудников составляли выходцы из Азии. Полиция пока не установила, связаны ли все эти атаки между собой.