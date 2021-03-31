Минфин США исключил две итальянские компании из санкционного списка по Венесуэле
Управление по контролю за иностранными активами американского министерства финансов исключило из санкционного списка по Венесуэле две итальянские компании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Против компаний AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni & C. и Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro были введены американские рестрикции в январе 2021 года. Как утверждал Минфин США, их собственник занимался координацией закупок и продажи нефти венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.
Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
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