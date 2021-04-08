Вице-президент США и лидер Мексики обсудили проблему миграции

Вице-президент США Камала Харрис и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу над устранением коренных причин проблемы миграции. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вице-президент Камала Харрис провела разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и подтвердила важность двусторонних отношений", - говорится в заявлении. Харрис поблагодарила Лопеса Обрадора за содействие решению миграционных вопросов и подчеркнула важность двусторонних отношений.

Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость "решения коренных причин миграции" из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, а именно проблемы "бедности, преступности и отсутствия экономических возможностей". Помимо этого, Харрис и Обрадор обсудили углубление сотрудничества "в противодействии похищению и контрабанде людей" в этом в регионе.

Камала Харрис также подтвердила намерение США увеличить поставляемый объем гуманитарной помощи этим странам.