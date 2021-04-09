Госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II и обсудил стратегическое партнерство двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность стратегическому партнерству с Иорданией и поблагодарил короля Абдаллу II за твердое лидерство Иордании в деле продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.
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