Госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II и обсудил стратегическое партнерство двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность стратегическому партнерству с Иорданией и поблагодарил короля Абдаллу II за твердое лидерство Иордании в деле продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.