Байден: решение Ирана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров

Решение Ирана обогащать уран до 60% не способствует проведению нынешних переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в Розовом саду Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не поддерживаем и не думаем, что это приносит какую-либо пользу, когда Иран говорит, что собирается перейти к обогащению [урана] до 60%. Это противоречит соглашению", - отметил американский лидер.

Комментируя переговоры по ядерной сделке с Ираном, он подчеркнул: "Я думаю, что еще рано судить о том, каков будет результат, но мы все еще ведем переговоры". Речь идет о консультациях участников Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) в Вене по вопросу восстановления реализации СВПД по иранской ядерной программе. Делегация США в австрийской столице встречается со всеми участниками комиссии, кроме Ирана.