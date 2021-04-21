США отзывают дипломатов из Чада из-за угрозы атак мятежников

Госдепартамент распорядился о возвращении на родину сотрудников посольства в Чаде, за исключением основных, из-за угрозы нападения мятежников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Вооруженные антиправительственные группировки с севера Чада выдвинулись на юг и по всей видимости направляются к Нджамене", - предупредили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что по этой причине "вспомогательный персонал должен покинуть Чад". Распоряжение касается и членов семей сотрудников посольства.