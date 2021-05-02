В NASA считают, что назначение Харрис в совет по космосу упрочит лидерство США

Новый руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что назначение вице-президента Камалы Харрис на пост председателя космического совета упрочит лидерство страны в данной области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вице-президент является идеальным кандидатом для руководства федеральной космической политикой, учитывая, что она становится все более сложной и в космосе присутствуют многие страны", - говорится в распространенном NASA в субботу заявлении Нельсона.

По мнению главы управления, Харрис "будет координировать усилия страны для обеспечения продолжения лидерства США в космосе". "Это захватывающее время для нашей космической программы", - отмечается в заявлении.