Глава ВТО приветствовала заявление США по патентам на вакцины

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала поддержку властями США приостановки действия патентов на препараты от коронавируса в целях увеличения производства вакцин в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только за столом [переговоров] мы найдем прагматичный и приемлемый для всех участников способ двигаться вперед", - отметила Оконджо-Ивеала.

Гендиректор подчеркнула, что в сложившейся в мире эпидемиологической ситуации "необходимо отреагировать срочно".