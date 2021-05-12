Байден на год продлил режим чрезвычайной ситуации по Йемену
Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайной ситуации по Йемену до 16 мая 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Действия и политика определенных бывших представителей правительства Йемена и других лиц, угрожающие миру, безопасности и стабильности этой страны, продолжают нести беспрецедентную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В связи с этим объявленный 16 мая 2012 года режим чрезвычайной ситуации должен продлиться после 16 мая 2021 года, - отмечается в указе. - <...> Я продлеваю на один год режим чрезвычайной ситуации по Йемену".
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