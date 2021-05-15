В США отменили решение о приостановке въезда иммигрантов без медстраховки

Президент США Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медицинской страховки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дональд Трамп 4 октября 2019 года подписал распоряжение об ограничении въезда в США для иммигрантов, не имеющих соответствующего медицинского страхового покрытия. Заявители тогда должны были продемонстрировать наличие действующей в течение 30 дней с даты въезда медицинской страховки или наличие средств для покрытия медицинских расходов. При этом допускался ряд исключений, в частности, для детей граждан США.