Власти США предъявили дополнительные обвинения устроившему стрельбу в Колорадо

Власти США предъявили дополнительные обвинения Ахмаду Алиссе, устроившему в марте стрельбу в Боулдере (штат Колорадо), при которой были убиты 10 человек. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время Алиссе предъявлены 115 уголовных обвинений, в том числе 47 отягчающих обстоятельств, вызванных совершением насильственных преступлений. В дополнительных обвинениях, помимо прочего, названы имена восьми жертв покушения на убийство - тех людей, которые находились недалеко от магазина, когда Алисса открыл огонь.

22 марта Алисса открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, погибли 10 человек, в том числе полицейский. Позднее стрелявший был задержан. По мнению властей, у Алиссы не было сообщников. По мнению адвокатов обвиняемого, их клиент страдает от психического расстройства. Они просили провести соответствующие проверки.