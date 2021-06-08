Мы будем противодействовать нелегальной миграции - вице-президент США

Власти США не намерены отказываться от нынешнего подхода к противодействию нелегальной миграции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в столице Гватемалы вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на совместной пресс-конференции с президентом этой центральноамериканской страны Алехандро Джамматтеи.

"Существуют легальные методы, в соответствии с которыми может и должна проходить миграция, и мы <...> будем противодействовать нелегальной миграции". По словам Харрис, цель совместной работы с правительством центральноамериканской республики заключается в том, чтобы "помочь гватемальцам обрести надежду у себя на родине".

Стороны обсудили причины нелегальной миграции, а также сотрудничество в сфере экономики и сельского хозяйства. Вице-президент США сообщила о решении сформировать специальную межведомственную группу для оказания правоохранительным органам Гватемалы содействия в борьбе с коррупцией.