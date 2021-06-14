В Техасе госпитализировали восемь человек после наезда автомобиля на зрителей гонок
По меньшей мере восемь человек госпитализированы в воскресенье после того, как автомобиль, участвовавший в гоночном заезде, наехал на толпу зрителей в штате Техас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Aвтомобиль во время заезда "по неизвестным причинам" протаранил ограждение и наехал на зрителей. Состояние троих госпитализированных оценивается как критическое. Точное число пострадавших пока не уточняется.
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