В Техасе госпитализировали восемь человек после наезда автомобиля на зрителей гонок

По меньшей мере восемь человек госпитализированы в воскресенье после того, как автомобиль, участвовавший в гоночном заезде, наехал на толпу зрителей в штате Техас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Aвтомобиль во время заезда "по неизвестным причинам" протаранил ограждение и наехал на зрителей. Состояние троих госпитализированных оценивается как критическое. Точное число пострадавших пока не уточняется.