Главы нескольких регионов Канады просят открыть границу с США в июле

Власти нескольких канадских регионов настаивают на скорейшем открытии закрытой в связи с распространением коронавируса границы между Канадой и США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Tакой позиции придерживаются, в частности, главы Альберты, Британской Колумбии и Саскачевана. В четверг, как ожидается, премьер-министр страны Джастин Трюдо проведет совещание с главами регионов. Руководители указанных провинций намерены потребовать от него подготовки плана по скорейшему открытию границы с южным соседом. По данным телеканала, глава Альберты Джейсон Кенни, в частности, рассчитывает на открытие границы с США уже в начале июля.

На прошлой неделе Трюдо сообщил, что Оттава изучает вопрос о смягчении ограничительных мер на границе с США для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, но какой-либо конкретики не привел.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта 2020 года в полночь по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, запрещены туристические поездки.