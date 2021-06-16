Песков заявил, что Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время переговоров никто не ограничивает. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главы государств - они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что здесь встает вопрос целесообразности. "Повестка дня настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело", - пояснил он.

Говоря о том, почему в изначальном графике встреча двух лидеров тет-а-тет не значится, Песков заметил, что этот факт никоем образом не говорит о неготовности к такому разговору. "Это предлагаемый формат, и, собственно, они начнут с общения - два президента, министр иностранных дел Лавров и Госсекретарь", - добавил он.

Песков также заявил, что Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества. Путин всегда четок в изложении "красных линий", в том числе и при таких разговорах, как с Байденом, добавил Песков.