Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил 16 июня о том, что намерен внести на рассмотрение сенаторов законопроект об отмене разрешения применения военной силы в Ираке, которое было принято в 2002 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс. По мнению сенаторов, поддерживающих такое решение, это необходимо для ограничения военных полномочий президента.

Шумер отметил, что разрешение, выданное в 2002 году, больше не требуется в 2021 году, так как война в Ираке закончилась почти 10 лет назад. Он пояснил, что новый документ позволит не допустить возможность для "оправдания военного авантюризма" со стороны президента.