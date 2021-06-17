Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил 16 июня о том, что намерен внести на рассмотрение сенаторов законопроект об отмене разрешения применения военной силы в Ираке, которое было принято в 2002 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс. По мнению сенаторов, поддерживающих такое решение, это необходимо для ограничения военных полномочий президента.
Шумер отметил, что разрешение, выданное в 2002 году, больше не требуется в 2021 году, так как война в Ираке закончилась почти 10 лет назад. Он пояснил, что новый документ позволит не допустить возможность для "оправдания военного авантюризма" со стороны президента.
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