Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства
Президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня. Таким образом 19 июня теперь официально является выходным. Трансляцию церемонии из Белого дома вели американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило Административно-бюджетное управление американской администрации, поскольку 19 июня выпадает на субботу, выходной переносится на сегодня.
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