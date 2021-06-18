Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства

Президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня. Таким образом 19 июня теперь официально является выходным. Трансляцию церемонии из Белого дома вели американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Административно-бюджетное управление американской администрации, поскольку 19 июня выпадает на субботу, выходной переносится на сегодня.