При стрельбе в Аризоне ранены девять человек

Девять человек получили ранения при стрельбе в пригороде Финикса (штат Аризона). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

Правохранители уточнили, что стрельба велась в нескольких местах. Пока нет ясности, связаны ли эти инциденты между собой.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. Все пострадавшие госпитализированы.