Эмиссар США обсудит в Сеуле 19-23 июня политику Вашингтона в отношении Пхеньяна

Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким посетит 19-23 июня Сеул, где проведет консультации с коллегами из Южной Кореи и Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Американский эмиссар также встретится с южнокорейскими чиновниками высокого ранга, представителями научных кругов и гражданского общества для рассмотрения итогов обзора политики США в отношении КНДР. Кима будут сопровождать в поездке сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме.