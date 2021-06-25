Три человека погибли в результате обрушения 12-этажного жилого здания во Флориде

Количество жертв обрушения жилого здания в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до трех, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее было известно об одном погибшем. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 99.

Bсего, включая погибших, из-под завалов удалось вытащить 35 человек, некоторые из выживших получили травмы.

12-этажное здание обрушилось в ночь на четверг. В районе происшествия ограничено движение транспорта, причины ЧП к настоящему моменту не установлены. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели.