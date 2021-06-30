Блинкен заявил, что США и Иран устранили только часть из имеющихся разногласий

США и Иран на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене устранили только часть из имеющихся разногласий, их полное преодоление зависит от Тегерана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации. Стенограмму беседы распространил во вторник Госдепартамент.

"Мы уже провели шесть раундов переговоров с Ираном не напрямую, через наших европейских партнеров. Мы сгладили многие разногласия, которые существовали в отношении того, как вернуться к ядерному соглашению (СВПД - прим. ТАСС), но мы не устранили их все. При этом сохраняются некоторые весьма существенные разногласия. Я не могу сказать, удастся ли нам преодолеть эти разногласия. В основном это зависит от решений, которые принимаются в Тегеране верховным лидером (руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - прим. ТАСС)", - отметил Блинкен.