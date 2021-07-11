В Бостоне в результате стрельбы пострадали четыре человека
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в субботу в районе Дорчестер города Бостон (штат Массачусетс), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Раненные доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
На данный момент полиция никого не задержала. Расследование произошедшего продолжается.
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