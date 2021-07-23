Фьючерсы на индексы США растут на внутренних корпоративных новостях

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в пятницу на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в США. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42% — до 34861 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 15002,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,47% — до 4379,88 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу находится сезон корпоративной отчетности. Так, после закрытия торгов в четверг сервис микроблогов Twitter "отчитался" за второй квартал, и его показатели превзошли ожидания аналитиков. На этом фоне акции компании на предторгах дорожают более чем на 5%.

Теперь рынки ждут отчетностей платежной системы American Express, нефтесервисной компании Schlumberger и промышленного конгломерата Honeywell International, которые будут опубликованы до открытия фондовых рынков.

"Мы видим очень хороший сезон отчетности. Экономические прогнозы не такие хорошие, как три месяца назад, но впереди все не так уж и плохо, и, безусловно, есть много тех, кто покупает на снижении рынка", — рассказала газете Wall Street Journal (WSJ) старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).

В то же время акции одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel, который отчитался о снижении прибыли во втором квартале и первом полугодии в целом, дешевеют на предторгах на 1,8%. Как отмечает газета WSJ, трейдеров также разочаровало заявление гендиректора компании Пэта Гелсинджера (Pat Gelsinger) о том, что, по его мнению, глобальный дефицит полупроводников может захватить и 2023 год.