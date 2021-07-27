ВОЗ исключила выявленный в России вариант коронавируса из списка для мониторинга

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила выявленный в январе текущего года в России вариант коронавируса АТ.1 из списка штаммов, в отношении которых ведется эпидемиологическое наблюдение. Этот вариант отсутствует в перечне штаммов для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), опубликованном во вторник на сайте ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этом списке, который постоянно обновляется, на настоящий момент значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженных в разное время в различных странах, в том числе в США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индонезии и на Филиппинах. Штамм АТ.1, выявленный первоначально в России в январе 2021 года, присутствовал в данном перечне с 9 июня.

Как пояснили ранее корреспонденту ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, неправильно называть этот штамм "российским". "Мы бы не называли его "российским вариантом". Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них", - заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе организации в ответ на письменный запрос об АТ.1.

В ВОЗ напомнили, что с 31 мая разновидностям коронавируса, "вызывающим обеспокоенность" (англ. - variants of concern, VOC) и "вызывающим интерес" (англ. - variants of interest, VOI), присваиваются названия в виде букв греческого алфавита. Что касается АТ.1, то он такого названия не получил, а был включен в отдельный мониторинговый список. Наблюдение за штаммами этой группы ведется в связи с тем, что они, предположительно, могут представлять "риск в будущем", так как на это указывают определенные "генетические изменения".

Вместе с тем, как подчеркнули в ВОЗ, в данном случае "свидетельства фенотипического или эпидемиологического влияния не ясны, что требует усиленного мониторинга и повторной оценки". Мониторинг в отношении штаммов данной группы может быть со временем прекращен, что и произошло в случае с АТ.1.