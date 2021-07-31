США возобновили ускоренную депортацию нелегальных иммигрантов в Центральную Америку

Соединенные Штаты возобновили в пятницу депортацию нелегальных иммигрантов в страны Центральной Америки по ускоренной процедуре. Об этом сообщило в письменном заявлении Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его свидетельству, такому выдворению подвергаются "определенные семьи, недавно прибывшие на южную границу" страны и не имеющие "законных оснований на пребывание в Соединенных Штатах". Эти граждане отправляются специальными депортационными рейсами воздушным транспортом на родину - в Гватемалу, Сальвадор и Гондурас, уточняется в документе. Американские власти ясно сигнализируют таким образом, что те лица, которые не имеют повода претендовать на получение убежища в Соединенных Штатах, "будут быстро выдворяться" за пределы страны, подчеркивает МВБ.

Его представители также рассказали газете The Washington Post, что два депортационных рейса были выполнены в пятницу из штата Техас. Один из них был отправлен в Гватемалу, второй - сначала в Сальвадор, а затем в Гондурас. Всего было выдворено за пределы США 73 человека. Изначально предполагалось отправить этими рейсами на родину 147 человек, однако было установлено, что часть подлежавших депортации лиц заразилась коронавирусом или находилась в последние несколько дней в контакте с больными ковидом. В связи с этим таких лиц сняли с рейсов.

Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом, пришедшим к власти в январе, приостановила практику депортации семей нелегальных иммигрантов по ускоренной процедуре. Тем не менее резкое увеличение числа таких лиц, задержанных в текущем месяце в Техасе, и распространение чрезвычайно заразного штамма "дельта" вдоль южной границы США заставили американское правительство изменить политику на этом направлении.