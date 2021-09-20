Военный самолет разбился в США
По крайней мере два человека ранены и госпитализированы в результате крушения военного самолета в районе Лейк-Уорт в американcком штате Техас, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.
По данным полиции и пожарных служб города Форт Уорт, возможно, травмы получили больше людей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Кроме того, пожарные сообщили, что как минимум два дома были «серьезно повреждены».
Пользователи Twitter пишут, что пилот запутался в линиях электропередач, позже он был доставлен в больницу. Ожидается, что городские спасательные службы вскоре проведут пресс-конференцию по поводу инцидента.
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