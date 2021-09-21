Байден рассказал об условиях возвращения в ядерную сделку с Ираном

США 21 сентября 2021 21:48 (UTC+04:00)
Байден рассказал об условиях возвращения в ядерную сделку с Ираном

Американский президент Джо Байден заявил, что США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном и ждут того же от властей Исламской Республики. Об этом он заявил во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, цитату приводит Reuters, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Байден подчеркнул, что готовность Тегерана сотрудничать — это условие для того, чтобы Вашингтон ответил тем же. «США остаются привержены тому, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заключил политик.

Переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года (известной как Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) проходят при поддержке международной группы 5+1 (форум шести держав, объединивших усилия для предотвращения использования иранской ядерной программы в военных целях, включает США, Россию, Великобританию, Германию, Китай и Францию). Президент Исламской Республики Ибрагим Раиси, избранный в июне 2021 года, заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Тегерана.

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