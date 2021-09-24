В Конгрессе США одобрили выделение $1 млрд Израилю для покупки ракет ПРО "Железный купол"

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила отдельный законопроект на предоставление $1 млрд в качестве помощи Израилю на закупку ракет, необходимых для системы ПРО "Железный купол", сообщает издание The Hill, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным издания, законопроект поддержали 420 конгрессменов, девять выступили против.

"Поскольку мы продолжаем выступать за мирное урегулирование, основанное на принципе "два государства для двух народов", ради безопасности, надежды и возможностей как для израильтян, так и для палестинцев, мы активно, решительно, без колебаний выступаем за право Израиля на самозащиту против терроризма", - заявил лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Однако некоторые члены Палаты выступили против финансирования "Железного купола". Так, демократ Рашида Тлаиб, которая родилась в семье палестинских иммигрантов, заявила, что США не могут "говорить только о необходимости безопасности израильтян в то время, как палестинцы живут в условиях жесткой системы апартеида".

"Нам следует также говорить и о необходимости безопасности для палестинцев от нападений Израиля", - приводит издание слова Тлаиб.