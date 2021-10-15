Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Представитель политика Анджел Урена отметил, что тот попал в больницу с инфекцией, но не с коронавирусом.
Сейчас 42-й президент США «идет на поправку и пребывает в хорошем настроении», - добавил он.
Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.
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