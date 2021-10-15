Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель политика Анджел Урена отметил, что тот попал в больницу с инфекцией, но не с коронавирусом.

Сейчас 42-й президент США «идет на поправку и пребывает в хорошем настроении», - добавил он.

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.