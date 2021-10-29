США собираются выплатить более $1 млрд мигрантам

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций мигрантам, пересекшим южную границу США, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

На эти компенсации из бюджета планируется отправить свыше $1 млрд.

Проектом занимается Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Пострадавшие могут получить до $450 тыс. Сейчас уже около 940 семей подали иски на возмещение ущерба.

Трамп придерживался политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он проводил программы по снижению числа принимаемых беженцев. Из-за этого дети были разлучены со своими семьями при пересечении южной границы Штатов.