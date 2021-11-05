Uber за январь-сентябрь сократил чистый убыток в 4 раза

Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на акционеров компании, за три первых квартала года сократился вчетверо по сравнению с аналогичным прошлогодним значением и составил 1,388 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,75 доллара после 3,33 доллара год назад. Выручка выросла в полтора раза — до 11,677 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, увеличился в годовом выражении в 2,2 раза, до 2,424 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,28 доллара после 0,62 доллара на акцию год назад. Выручка за эти три месяца увеличилась в 1,7 раза — до 4,845 миллиарда долларов.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла на 62% в годовом выражении, до 2,205 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats, поднялись в годовом выражении почти в два раза — до 2,238 миллиарда долларов.

Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 109 миллионов – это на четверть больше, чем год назад. Валовая стоимость заказов увеличилась на 57% к прошлому году — до 23,113 миллиарда долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.