Власти США отвергли предложение Intel увеличить производство микросхем в Китае

Американская корпорация Intel получила от властей США отказ на предложение расширить свое производство в Китае с целью преодолеть дефицит микросхем. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, руководство Intel ранее обратилось к американским властям с предложением увеличить объемы производства кремниевых пластин, являющихся одним из ключевых компонентов полупроводников. В этих целях предлагалось использовать завод компании в Чэнду.

Согласно озвученным компанией планам, производство в увеличенном объеме могло бы начаться к концу 2022 года. При этом Intel параллельно планировала расширять разработку и производство на территории США. Администрация президента США Джо Байдена "категорически отвергла" предложение Intel нарастить производство в Китае, отмечают источники Bloomberg.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала, что представители Intel встречались с представителями американской администрации для обсуждения финансирования строительства предприятий по производству чипов. В частности, в этих беседах были озвучены планы по строительству предприятий, что, по замыслу руководства компании, помогло бы сбалансировать концентрацию чипов в Азии. Для исправления ситуации требовалось несколько миллиардов долларов.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2020 год превысил $77 млрд.

В последний год мир столкнулся с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.