США озвучили идею о заключении с Ираном промежуточной сделки по атому

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил заключить промежуточное соглашение с Ираном, чтобы продлить переговоры по иранской ядерной сделке и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает Axios со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным портала, израильские и американские источники сообщили, что Салливан озвучил эту идею в ходе обсуждений с израильским коллегой Эялем Хулатой следующих шагов в отношении соглашения по атому. Как отметили американские источники, идея соглашения заключается в том, что взамен на замораживание Ираном обогащения урана на уровне 60% США вместе с союзниками могли бы отказаться от санкций в отношении гуманитарных товаров.