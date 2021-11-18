США ввели санкции против иранской компании

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения Вашингтона, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года. Об этом сообщило в четверг Министерство финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в [санкционный] список шесть иранских физических лиц и одно иранское юридическое лицо <...> за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года в США", - говорится в заявлении ведомства.

По утверждению Минфина, эти "поддерживаемые государством" действующие лица "проводили онлайн-операцию с целью запугать американских избирателей и повлиять на них, а также подорвать доверие избирателей и посеять разногласия в контексте президентских выборов 2020 года". "Эти иранские действующие лица получили или пытались получить информацию об избирателях в США с сайтов избирательных комиссий штатов, отправляли электронные письма с угрозами, чтобы запугать избирателей, а также изготавливали и распространяли ложную информацию, касавшуюся выборов и безопасности выборов", - подчеркивается в заявлении. "Этой кампанией, в рамках которой предпринимались попытки повлиять на выборы, руководила иранская киберкомпания Emennet Pasargad", - заявили в ведомстве.

Как отмечает Минфин США, против двух иранцев, включенных в черный список, в Нью-Йорке министерством юстиции были также выдвинуты обвинения по пяти пунктам. В свою очередь Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о деятельности этих двух лиц.

Телеканал CNBC приводит выдержки из обвинительного заключения, в котором утверждается, что двое иранцев, которых в этих документах называют "опытными хакерами", рассылали в том числе электронные письма избирателям с угрозами от лица американской ультраправой организации Proud Boys ("Гордые парни"). В одном из таких посланий, которое было якобы отправлено десяткам тысяч сторонников Демократической партии США, говорилось: "Ты проголосуешь за [республиканца Дональда] Трампа в день выборов, иначе мы придем за тобой".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.