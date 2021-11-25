Названо место хранения крупнейшей части золотых резервов США

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева раскрыла место, где США хранят свой золотой запас, а также рассказала об их предполагаемых объемах, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru. По ее словам, оно находится в хранилище «Форт Нокс» в глубине страны, в одном из самых надежных хранилищ мира, куда не пускают посетителей.

По ее оценкам, там спрятано порядка 4580 тонн золота. Помимо золотых резервов в хранилище разместили особые реликвии: оригинал Конституции США и декларацию о независимости. «Во-первых, оно находится не на побережье США, в глубине страны, что ограничивает нападение с моря. Во-вторых, база сама по себе имеет высокий уровень безопасности, а постоянное присутствие военных повышает уровень охраны», — заявила эксперт.

Она отметила, что в «Форте Нокс» располагается не весь золотой запас. Так, по ее словам, его часть лежит в хранилищах филиалов Монетного двора США в Денвере (порядка 1400 тонн) и Уэст-Пойнте (около 1700 тонн), а также в подвалах Федерального резервного банка в Манхеттене (около 400 тонн).