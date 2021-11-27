Байден призвал отменить патентные ограничения на вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что обнаружение нового штамма коронавируса подтверждает необходимость снятия ограничений на интеллектуальную собственность с вакцин. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на призыв США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту инициативу в апреле, а сегодняшняя новость подтверждает важность форсирования этой идеи», — говорится в сообщении.

Кроме того, американский лидер заявил о том, что пандемия коронавируса закончится тогда, кода вакцинация станет глобальной

«Новости о новом штамме [коронавируса] должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», — отметил Байден.