При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек

По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо). Об этом сообщает местный филиал телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города, еще двое были ранены. Также в результате стрельбы были убиты двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с полицией в Лэйквуде и включен в общее число убитых. "Этот человек несет ответственность за это крайне жестокое преступление, произошедшее сегодня вечером", - сказал Пейзен.